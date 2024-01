Fiorello: «Ho paura di essere sepolto e risvegliarmi nella bara». La confessione (e la soluzione) a Viva Rai2

di Dajana Mrruku

Viva Rai2 un po' dark questa mattina, 18 gennaio. Fiorello è tornato puntuale come tutte le mattine, alle 7 al Foro Italico di Roma per dare il buongiorno agli spettatori di Rai2 con il mattin show in compagnia di Biggio e Mauro Casciari, e tutta la crew di ballerini e artisti che fanno parte del cast di Viva Rai2. Il conduttore, durante la lettura delle notizie più importanti di giornata, ha focalizzato l'attezione sul caso di un uomo indiano che, dopo essere stato dichiarato morto, è "tornato in vita" in ambulanza, dopo che quest'ultima ha preso una buca parecchio profonda e Fiore ne ha approfittato per raccontare una delle sue paure più grandi.

La confessione di Fiorello

«Volevo darvi una notizia molto strana.

«Io sono ansioso e ipocondriaco e questo mi ha messo un po' di…io ho questa paura, di quando succederà anche a me. Purtroppo succederà. Non si sa quando, ma succederà. Sicuramente prima di Ruggiero. Lui sarà al mio funerale vedrai. Lui è uno di quelli che porterà la mia bara in spalla. Io ho quella paura lì. Ce l'abbiamo tutti forse? Che tu dici: E se poi uno non è morto?», ha iniziato a dire lo showman, creando un'atmosfera un po' dark. Poi la soluzione a questa sua fobia.

La soluzione

«Io, infatti, ho messo nelle mie volontà di essere lasciato fermo a casa non tre giorni, ma venti giorni. Voglio essere sicuro. Voglio essere messo in un abbattitore da sushi. Così almeno si capisce. Quando diranno: "Ora non c'è più", allora mi faranno le esequie», ha ricominciato a scherzare Fiorello che non riesce ad essere serio per troppo tempo, riportando un clima giocoso e divertente nel glass di Viva Rai2.

