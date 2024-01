Ilary Blasi e Francesco Totti, la battaglia a suon di libri secondo Fiorello: «A 'Che stupida' lui ribatte con 'Confermo'»

di Dajana Mrruku

Fiorello è tornato con Viva Rai2! e sono tornate anche le sue frizzanti frecciatine. Una delle protagoniste della rassegna stampa di Fiore, prima che arrivasse Amadeus con il suo annuncio sanremese, è stata Ilary Blasi e il suo nuovo libro in uscita, "Che Stupida". Dopo il documentario su Netflix, Unica, Fiorello poteva farsi scappare l'occasione di fare una battuta in difesa di Francesco Totti, primo ospite della prima puntata di Viva Rai2? Sapete già la risposta.

La frecciatina di Fiorello

«Sappiamo tutti del documentario di Ilary Blasi per Netflix, Unica, ne abbiamo parlato molto, ma ci sono delle novità. Un libro confessione di Ilary, "Che Stupida" dove racconterà la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti», ha detto Fiorello a Viva Rai2 mentre faceva la rassegna stampa delle notizie più cliccate. «Tuttavia, voi non sapete che Francesco Totti ha deciso di rispondere al libro di Ilary con un suo libro. Lo volete sapere quale è il titolo in anteprima? Quello della Blasi si chiama "Che Stupida", quello di Totti "Confermo"».

