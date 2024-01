«Russell Crowe è l'ospite internazionale di Sanremo giovedì sera!»: la rivelazione di Amadeus in diretta da Fiorello Il conduttore ha chiamato Viva Rai2 per dare l'anticipazione in diretta







di Dajana Mrruku Fiorello è tornato insieme alla sua instancabile squadra di Viva Rai2! per dare il buongiorno agli spettatori già dalle 7 di mattina. Come sempre, tanti ospiti, molti sketch e qualche sorpresa. Biagio Antonacci è stato l'ospite della puntata, ma la vera rivelazione è stata quella di Amadeus. Il conduttore di Sanremo, infatti, ha voluto chiamare a sorpresa Fiorello per rivelargli un'anticipazione del Festival, in partenza il 6 febbraio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ViVa Rai2 (@vivarai2off) L'anticipazione di Sanremo Amadeus ha rivelato a sorpresa il nome dell'ospite internazionale di Sanremo e lo ha fatto con un video inviato proprio dall'attore di Hollywood, Russell Crowe. Si era vociferato a lungo sulla sua partecipazione al Festivale e l'attore si era sempre detto disponibile a calcare il palco dell'Ariston. @CINGUETTERAI PIC.TWITTER.COM/60R2LDZROR — CINGUETTAVIDEO (@CINGUETTAVIDEO) JANUARY 15, 2024 «Sono felicissimo del vostro invito a Sanremo e non vedo l'ora di raggiungervi! Ho scoperto di avere anche origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno, un legame di sangue! Ciao Italia, al mio segnale, scatenate l'inferno!» ha detto Russell Crowe, sfoggiando un italiano perfetto che ha lasciato sbalorditi tutti, Fiorello in primis. Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA