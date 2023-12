Amadeus non ha ancora dato il via a Sanremo 2024 eppure, Fantasquadre del Fantasanremo a parte, le polemiche sono già iniziate. Ma d'altronde, «non è Sanremo senza polemiche». Il "divorzio" tra il direttore artistico Amadeus e il suo manger Lucio Presta ha fatto insospettire in molti: come mai questo allontanamento alle porte del (forse) ultimo festival del conduttore? Cosa ci sarà dietro a questa scelta?