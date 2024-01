Sanremo, la frecciatina a Fabio Fazio di Fiorello: «Amadeus attento alle microspie nell'ex studio di Che tempo che fa»

Fiorello è tornato con Viva Rai2 ed è carico per un nuovo anno carioco di divertimento già dalle prime ore del giorno. Durante la prima puntata dell'anno non poteva mancare Amadeus e il suo annuncio sanremese, proprio oggi che i giornalisti della carta e del web sono in attesa di ascoltare in anteprima le canzoni in gara al Festival. «I giornalisti stanno ascoltando le canzoni a Milano? Ma non dovevano farlo da Fabio Fazio?» ha iniziato Fiorello, con una battuta verso il conduttore di Che tempo che fa, per poi continuare...