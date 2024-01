Alessandro Cattelan verso Sanremo 2025? Lo showman a Viva Rai2: «Solo se viene Fiorello». La reazione che non ti aspetti

di Dajana Mrruku

Fiorello è tornato questa mattina, 23 gennaio, con il suo seguitissimo mattin show, Viva Rai2. L'ospite di questa puntata è stato Alessandro Cattelan che per l'occasione ha sfidato lo showman e la sua squadra ad una partita di calcetto con tiri in porta. Il conduttore di Stasera c'è Cattelan si sta preparando per tornare su Rai2, ma Fiorello avrebbe altri piani per lui, per i prossimi anni. Un indizio? Ariston.

Andiamo a scoprire la proposta di Fiorello per far "fuori" Amadeus e impedirgli di condurre il sesto Festival di Sanremo.

Alessandro Cattelan verso Sanremo 2025?

Fiorello ha lanciato la sua prima esca verso Alessandro Cattelan: «Quanti anni hai? 43? Che fai se domani ti chiama Roberto Sergio e ti chiede di fare Sanremo 2025?»

La risposta del conduttore non si è fatta attendere e, tra le risate e l'incredulità, ha detto: «Mi avevi già fatto questa domanda e io ti risponderò come allora, ovvero solo se viene anche Fiorello! Dimmelo tu, è divertente farlo? Se è divertente sì», purtroppo la faccia di Fiorello all'ultima domanda non è proprio quella che si aspetterebbe un aspirante conduttore di Sanremo.

La reazione di Fiorello

«Divertente? No - ha detto Fiore, molto convinto, scatenando le risate dei ballerini nel glass -.

Alessandro Cattelan non ha risposto, ma ha voluto riderci su per passare, poi, ad un altro argomento.

23 Gennaio 2024

