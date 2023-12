Amadeus: «Il sesto Sanremo? Vediamo». La reazione di Fiorello: «I Jalisse stanno già chiamando il Codacons»

di Dajana Mrruku

Fiorello è tornato come ogni mattina, puntuale alle 7 per dare il buongiorno ai telespettatori con il suo mattin show, Viva Rai2. Durante la rassegna stampa, lo showman non poteva non parlare della finale di Sanremo Giovani, tenutasi ieri sera, 19 dicembre, dove i cantanti big in gara per il Festival hanno rivelato il titolo del brano che canteranno dal 6 febbraio al teatro dell'Ariston. Fiorello ha riportato l'attenzione su un particolare dell'intervista rilasciata dal suo amico Amadeus e, con la sua solita ironia, ha risposto.

Andiamo a leggere che cosa ha detto.

Amadeus verso la sesta edizione?

Amadeus ha risposto alle insistenti domande che lo vorrebbero alla conduzione della sesta edizione di Sanremo: «Facciamo questo e poi ne parleremo». Inevitabile la reazione di Fiorello questa mattina a Viva Rai2 dove ha riportato l'attenzione su un piccolo dettaglio, anzi su due artisti che potrebbero essere (nuovamente) rifiutati per la prossima edizione del Festival: I Jalisse.

«Ama te lo dico io, i Jalisse stanno già chiamando il Codacons!» ha detto Fiore, tra le risate del pubblico e dei ballerini presenti nel glass di Viva Rai2.

Verso Sanremo

Il Festival di Sanremo sta per iniziare e i cantanti in gara non vedono l'ora di esibirsi con le loro canzoni, i cui titoli sono stati annunciati proprio ieri, alla finale di Sanremo Giovani, vinta da Clara che parteciperà alla gara di febbraio accato ai Big.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 08:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA