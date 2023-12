Viva Rai2, la colazione di Fiorello: carbonara di chef Mariola e sfogliatelle alla crema di Tommaso Paradiso (con concerto)

di Dajana Mrruku

È lunedì e questo vuol dire solo una cosa: torna Viva Rai2!, il mattin show condotto da Fiorello, in diretta dal Foro Italico a Roma. Il conduttore ha affrontato come ogni giorno, temi di attualità, con alcune interruzioni divertenti di amici che lo vengono a trovare al glass per far compagnia, tra cui lo Chef Mariola, molto famoso su TikTok e il cantautore Tommaso Paradiso che ha deciso di fare un salto e portare le sfogliatelle alla crema per la crew.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Carbonara e sfogliatelle: la colazione di Fiorello

Fiorello ha acolto lo chef Mariola al Foro Italico dove è stata allestita una cucina che ricorda quella sul suo canale TikTok: tutto è pronto per una carbonara in diretta, e non importa che siano solo le 7:30 del mattino, l'odore di guanciale, pecorino e crema di tuorli d'uovo ha già invasola Capitale!

Ospite speciale, insieme allo chef, della nuova puntara di Viva Rai2 è stato Tommaso Paradiso che ha detto: «Abito qui in zona, non potevo non passare a fare un saluto.

