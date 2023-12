Ilary Blasi incinta, Fiorello a Viva Rai2 scherza: «Suo figlio si chiamerà Unico?»

di Dajana Mrruku

Fiorello dà il buongiorno ogni mattina con il suo sorriso e la sua simpatia a Viva Rai2 dove, insieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciani, sveglia il pubblico televisivo che si appresta ad iniziare una nuvoa giornata di lavoro o studio. Durante la rassegna stampa mattutina, Fiorello vuole dare notizie gioiose, d'altronde «siamo a Natale, dobbiamo essere felici», per poi partire da notizie drammatiche come la RSA abusiva, i cui soldi servivano ai proprietari per sottoporsi ad interventi chirurgici e altro.

Fiorello scherza su Ilary

Tra le notizie più importanti, c'è ancora lei, Ilary Blasi e la sua presunta gravidanza nata dal dettaglio notato dai fan: «durante la settimana sulla neve, Ilary non ha sciato». Ma Fiorello è un passo avanti a tutti e sa già il nome del futuro bambino. Andiamolo a scoprire insieme.

Ilary Blasi incinta?

Fiorello è sempre aggiornato sul gossip che circola sui siti e sulle pagine dei giornali. Poteva mai farsi sfuggire questa voce di presunta gravidanza di Ilary Blasi? Certamente no, anzi! Lo showman sa già come lei e Bastian Muller chiameranno il figlio in arrivo: «Lo chiameranno Unico!», un riferimento neanche troppo velato ad "Unica", il documentario Netflix della conduttrice dell'Isola dei Famosi che ha fatto scalpore anche fuori dall'Italia, conquistando l'Europa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 09:16

