Fiorello punge Belen, la gag con Amadeus: «Ti ricordi quando anche io ero un De Martino?». Chi vince Sanremo: 5 nomi

di Dajana Mrruku

Il duo Fiorello e Amadeus sta per tornare sul palco di Sanremo 2024. Il direttore artistico ha iniziato a dare i primi annunci sugli artisti in gara e le co condutttrici che lo affiancheranno durante le cinque serate. A sorpresa, Amadeus ha scelto il suo amico di sempre e showman Fiorello, totalmente ignaro di tutto.

In attesa della reunion del duo sull'Ariston, Amadeus è andato a trovare Fiore nel glass di Viva Rai2, al Foro italico. Risate e divertimento sono garantite e anche una frecciatina a Stefano De Martino che ieri sera, dopo l'intervista di Belen a Domenica In, è stato uno dei personaggi più chiacchierati. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Belen: «Stefano De Martino mi ha tradito con più di 12 donne. Sono caduta in depressione, ma lui pensava al lavoro»

Stefano De Martino risponde a Belen a Che tempo che fa: «Quando finisce una relazione ci sono due verità»

La battuta su Stefano De Martino

Fiorello è un presentatore divertente e con la battuta sepre pronta. Poteva farsi sfuggire un accenno a ciò che è successo ieri sera? Mara Venier ha accolto Belen nello studio di Domenica In per un'intervista molto intima, in cui la showgirl argentina ha confessato di aver scoperto i molteplici tradimenti dell' ex marito (il divorzio sta arrivando) Stefano De Martino e di essere caduta in una profonda depressione.

Stefano De Martino ha replicato la sera stessa, ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, con un semplice: «Quando finisce una relazione, ci sono due verità».

Le ragazze con cui Stefano avrebbe tradito Belen sono più di 12 e Fiorello ha voluto ricordare il suo passato da "latin lover" insieme al suo amico di sempre, Amadeus: «Ti ricordi quando ero anch'io un De Martino?»

Il direttore artistico di Sanremo 2024 ha ribattuto subito con: «Altro che 12!», mentre Fiore si è sporto immediatamente verso l'amico per tappargli la bocca ed evitare che dicesse cose private, successe nel passato.

Ma lo scambio di battute tra i due ha creato non poco divertimento nel glass e nel pubblico a casa.

Amadeus: «Ho già in mente un podio»

Amadeus ha rivelato a Fiorello di avere in mente non il vincitore di Sanremo 2024, bensì un podio: «Posso pensare a 5 artisti e in questi 5 ci potrebbe essere una sorpresa».

Chi potrebbero essere gli artisti favoriti da Amadeus? Nella lista dei top 5 del conduttore potrebbe esserci Mahmood, cantante che piace molto ad Ama e che torna a Sanremo dopo la vittoria con Blanco e la loro "Brividi", ma anche Annalisa, una cantante che ha sempre dato molto al palco dell'Ariston.

Chi potrebbe essere, invece, la "sorpresa" di cui parla Amadeus?

La frecciatina ai Jalisse

La notizia del rifiuto dei Jalisse nel cast della nuova edizione di Sanremo sta facendo discutere in molti, tra cui, ovviamente, anche Fiorello che si è fatto trovare pronto come non mai oggi, lunedì 4 dicembre, per una nuova puntata di Viva Rai2.

«Disavventura per Amadeus: dopo aver annunciato il cast di #Sanremo2024 ha trovato la macchina rigata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA