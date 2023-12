Belen: «Stefano De Martino mi ha tradito con più di 12 donne. Sono caduta in depressione, ma lui pensava al lavoro»

Belen sceglie di affidarsi alla zia Mara Venier per fare il suo ritorno in televisione (e in Rai), e lo fa con una bellissima intervista a Domenica In. Una chiacchierata cuore a cuore con una sua collega e, ormai, una sua amica.

Camicetta bianca trasparente che fa intravedere il reggiseno dello stesso colore e gonna a ruota, a pois, Belen arriva, in tutta la sua bellezza, e viene accolta immediatamente da Mara che la abbraccia e annuncia: «Adesso ci beviamo un bicchiere di acqua, non di vino che abbiamo già bevuto ieri sera!»

Andiamo a scoprire che cosa si sono dette e coosa ha rivelato la showgirl argentina.