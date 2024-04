Roberto Bolle ammette: «Ho rinunciato a molte cose per la danza, anche in amore»

di Cristina Siciliano

Da Mara Venier, nella puntata di Domenica In del 28 aprile, Roberto Bolle ha presentato la serata evento Viva la Danza in occasione della Giornata Internazionale della Danza. «Può essere amata da tutti – ha spiegato il ballerino –. Noi portiamo la danza in strada e cerchiamo di creare questo dialogo tra tutte le persone e la forma d'arte».

L'amore per la danza

«Ho portato la danza tra la gente – ha spiegato Bolle –. Ho iniziato parecchi anni fa perché volevo avere la possibilità di scegliere il mio repertorio. Ho avuto una grande notorietà che mi ha permesso di fare tante cose. Volevo fare qualcosa di diverso e non volevo limitare la mia carriera e interpretare solo il ballerino in teatro. Ho rischiato ma non mi pento, anzi è stimolante ancora oggi».

Il ruolo della famiglia e come è iniziata la sua carriera

Il ballerino ha spiegato che è riuscito a inseguire il sogno di diventare ballerino anche grazie al supporto della sua famiglia. «Avevo solo sei anni quando mia mamma mi ha portato in una rinomata scuola di ballo a Milano – ha aggiunto –. Ho iniziato ad amare la danza a 4 anni.

I sacrifici, però, sono stanti tanti. «Se non avessi fatto il percorso della danza con questa dedizione sarei una persona diversa – ha concluso –. Ho rinunciato a molte cose per la danza. Ho limitato anche le fughe d'amore, lo ammetto. Mi rifarò però».

