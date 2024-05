​Amici 23, la giuria non elimina nessuno: Mida e Sarah raggiungono in finale Marisol, Dustin, Petit e Holden

di Ida Di Grazia

La sensazione che la semifinale di Amici 23, andata in onda domenica 12 maggio, sarebbe stata diversa dal solito c'era già stata grazie agli spoiler che avevano parlato di una finale a cinque. Ma durante l'ottava puntata è arrivato il nuovo colpo di scena: i giudici scelgono di non mandare a casa Mida o Sarah, ma propongono alla produzione di portarli tutti in finale. Un bel momeneto per i ragazzi che scoppiano in lacrime. Ma andiamo con ordine.

Mida e Sara alla sfida finale

Al termine dell'ultima manche e dopo l'annuncio di Holden come quinto finalista è arrivato il momento per Malgioglio, Giuseppe e Michele Bravi di scegliere chi mandare a casa tra Mida e Sarah. Giofrè stravolge la liturgia della votazione e fa una richiesta a Maria De Filippi: «Possiamo uscire per confrontarci e non votare singolarmente con l'Ipad?». Concesso. Mida e Sarah rientrano in casetta.

«Loro che hanno la maglia se la meritano tutti - dice Mida mentre passeggia nervosamente per casa - però mi dispiace. Non sono disperato però ho cercato di portare avanti dall'inizio alla fine costanza e determinazione».

Sarah: «Piangerò in tutti casi». Sara e Mida vengono invitati in studio, entra Maria in abiti "civili", una storia già vista.

Le parole di Maria De Filippi

«Ci sono i bravi conduttori e le bravi conduttrici che quando arrivano a questo punto...è l'ABC della conduzione, si crea tutta la suspence, si calca il momento e poi si fa l'effetto sorpresa, così dovrebbe essere. Ma non sono bravissima a creare queste cose qua, faccio le cose troppo dritte, non le faccio giuste televisivamente, quindi non creo l'attesa ma creo la sorpresa»

Maria porta Mida al centro del palco, Sarah guarda il suo compagno con un faccino deluso, la maglietta continua a girare, c'è il nome di Mida che corre ad abbracciare Maria e la fa roteare per lo studio: «Mi sento male ma non ci credo, ho il cuore che mi esplode».

La proposta della giuria

Maria consegna a Sarah una busta rossa da parte dei giudici: «Abbiamo sempre cercato di applicare sensibilità e competenza e cercato di essere imparziali, per quanto evidentemente sia possibile e che abbiamo fatto scrupolosamente per otto puntate. Adesso ci troviamo di fronte all'ennesima scelta e la facciamo. La nostra scelta è quella di non escludere nessun talento dalla finale di Amici perché Mida e Sarah meritano la finale, e la nostra scelta è quella che sottoponiamo alla produzione nella convinzione che la produzione farà la scelta giusta avendo riconosciuto il talento di entrambi fin dalla prima puntata». Richiesta accettata, anche Sarah è in finale. «Grazie realizzi i sogni» dice Mida alla De Filippi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 01:05

