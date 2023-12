Stefano De Martino risponde a Belen a Che tempo che fa: «Quando finisce una relazione ci sono due verità»

di Luca Uccello

Nel pomeriggio Belen Rodriguez, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, racconta la sua verità, il perché è finita con Stefano De Martino. Parla di un amore finito, di tradimenti, di quanto è stata male. Di quanto è anche dimagrita. Insomma ha sofferto. E non l'avrebbe mai voluto.

La risposta

A Che Tempo che Fa, sul Nove, a Fabio Fazio, Stefano De Martino risponde alla sua ex moglie. Lo fa con eleganza. «La mia non vuole essere una vera replica. È una riflessione. Quando finisce una relazione ci sono due verità. Ognuno ha la sua. C’è chi la rende pubblica e chi non se la sente, la tiene per sé. Io non me la sento. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi. Il primo è il bene che c’è stato tra di noi, il bene che sinceramente provo ancora per lei. Il secondo, che è il più importante, è che Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale. Ascoltando la vita di Ornella Vanoni mi è venuta in mente una frase di Charlie Chaplin: “La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in un piano lungo. Io mi auguro che l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita». Parole sembrano smentire quanto detto da Belen nel pomeriggio di Rai 1. O almeno cambiarle in parte. Insomma un'altra verità ma che non uscirà. Perché Stefano De Martino non è Belen Rodriguez. Perché lui se la tiene per sè...

“Quando due si lasciano hanno due verità. Io ho deciso di non rendere pubblica la mia perché voglio bene a Belen e perché è la madre di mio figlio”



Intanto il prossimo 6 dicembre si conclude la quarta e ultima edizione di Bar Stefano. «Abbiamo fatto due edizioni in più rispetto al previsto.

