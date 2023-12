Belen a Domenica In: «Sono finita in una clinica»

Belen senza filtri a ‘Domenica In’ si racconta a Mara Venier: “Sono finita in una bella clinica per venti giorni… È stato un percorso… si, non riuscivo più ad aumentare di peso, mi sono auto-consegnata, sono andata con le mie gambe, mi sono guardata ed ho detto, sto morendo… Mi sono tirata su le maniche, mi sono fatta lo zainetto, in un momento di lucidità, perchè comunque la depressione fa in modo di non… tu non capisci, io non ci vedevo!”

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 18:00

