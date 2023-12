Belen a Domenica In, la risposta di Stefano De Martino alle accuse di tradimento: «Dopo 12 donne ho perso il conto»

di Dajana Mrruku

Belen si è messa completamente a nudo durante la sua intervista da Mara Venier a Domenica In. Dopo aver ripercorso tutta la sua carriera, la showgirl argentina si è lasciata andare ad una lunga confessione dove ha confessato di aver scoperto numerosi tradimenti da parte di Stefano De Martino e, da quel momento, è iniziato il periodo più brutto della sua vita.

Andiamo a leggere che cosa ha detto la showgirl e come ha risposto il conduttore di Rai2.

«Tradita con oltre 12 donne»

Belen Rodriguez si è lasciata andare ad una confessione: «Il nostro rapporto non è finito per un tradimento, è iniziato per un tradimento. Dopo un mese ho saputo, e io ho fatto finta di nulla. Ho chiacchierato con le diverse signorine, sono state carine e hanno ammesso subito tutto! Sono arrivata a dodici, poi ho smesso di chiamare... Avevo il sesto senso. Mi sono tenuta tutto dentro perché pensavo di saperlo gestire. Ho iniziato a soffrire di depressione, non uscivo dalla stanza».

Ha accusato Stefano De Martino di averla tradita e di non essere stato in grado di starle accanto durante questo momento così delicato per lei.

Il conduttore ha risposto sulle sue storie Instagram.

Belen: «Stefano De Martino mi ha tradito con più di 12 donne. Sono caduta in depressione, ma lui pensava al lavoro»

La risposta di Stefano De Martino

Stefano De Martino si trovava a casa quando Belen e Mara Venier hanno dato il via ad una lunghissima chiacchierata in cui, uno dei protagonisti è stato proprio lui.

L'ex ballerino di Amici ha pubblicato alcune storie su Instagram proprio mentre andavano in onda le confessioni della sua quasi ex moglie.

Lo showman non ha ancora rotto il silenzio dopo le accuse così sincere e dirette di Belen. Tuttavia, Stefano aveva detto da Francesca Fagnani, durante la sua intervista a Belve, che il suo matrimonio non era finito a causa del tradimento, e questo lo aveva confessato anche Belen: «Il nostro matrimonio non è finito per i tradimenti, la fine della nostra storia d'amore è iniziata con la mia scoperta di tutte queste signorine che hanno confessato subito».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA