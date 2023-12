Belen torna in tv a Domenica In (passa in Rai?). Mara Venier farà vedere l'intervista a Fedez che era saltata la settimana scorsa

Dopo mesi di assenza dalla tv, e un'intervista saltata (per motivi organizzativi) la settimana scorsa, il ritorno di Belen Rodriguez sul piccolo schermo sembra essere ormai certo: la showgirl è tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata del 3 dicembre di Domenica In. L'argentina non sarà sola: prevista anche un'intervista a Fedez. Entrambi avrebbero dovuto partecipare al programma la scorsa settimana, ma i loro interventi sono stati tagliati per fare spazio al Junior Eurovision.