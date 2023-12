Belen, la proposta di matrimonio: «Elio mi ha chiesto di sposarlo, ma prima deve arrivare il divorzio (da Stefano De Martino)»

di Dajana Mrruku

Belen Rodriguez si è messa a nudo da Mara Venier a Domenica In, raccontando tutto, dal matrimonio con Stefano De Martino all'amore ritrovato con Elio Lorenzoni. Non sono mancate lacrime e confessioni molto pesanti, come il suo periodo più brutto della sua vita, la depressione, ma anche il racconto della proposta di matrimonio da parte del suo compagno, Elio.

Andiamo a leggere che cosa ha detto Belen, tra il sorriso ritrovato e il cuore pieno d'amore.

L'arrivo di Elio Lorenzoni

«Il periodo della depressione è stato talmente brutto che mi sembra sia stato infinito. Tutto è partito da dicembre dello scorso anno. Mentre oggi è tutto così bello. In questo mondo, dello spettacolo, è facile perdersi. Non ero più entusiasta di quello che facevo, sono andata a ritrovare i miei valori, le mie radici. Sono grata per tutto quello che ho, sono stata molto fortunata. Il mio futuro? Sarà radioso e luminoso. Elio Lorenzoni mi è stato vicino sempre.

La proposta di matrimonio alle Maldive

Mara Venier approva tantissimo il suo nuovo fidanzato e la promessa: «Questo non lo mollo più eh!»

Non lo molla, anzi! Saranno fiori d'arancio per la coppia, non appena arriva il divorzio da Stefano De Martino!

«Stavamo andando alle Maldive e ci fermiamo a Dubai. Gli chiedo se mi ha preparato l’anello per il matrimonio perché le Maldive sono il posto più bello del mondo per fare una proposta. Lui mi dice "No, sei ancora sposata, quando arriva il divorzio te lo chiederò". Lui, poi, è andato da qualche parte, poi è tornato e mi ha mostrato questo anello e mi fa: "Questo è simbolico eh! Però mi vuoi sposare?" Io ho detto di sì!», ha raccontato la showgirl argentina felicissima.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA