Antonella Clerici: «Io vado a letto sexy, mica col pigiamone». La sorpresa a Viva Rai2

di Dajana Mrruku

Fiorello è tornato anche questa mattina con il suo show mattutino "Viva Rai2!". Insieme a lui c'era anche Ermal Meta, che ha annunciato di aver mandato la propria canzone ad Amadeus, in vista di Sanremo 2024 (tra pochi giorni scoprirà se sarà stato scelto o meno).

Durante la diretta, lo showman ha deciso di chiamare la sua collega conduttrice Antonella Clerici per parlare della nuova puntata di The Voice Kids, in onda questa sera, venerdì 1 dicembre, su Rai1, ma lei non ha risposto ai primi squilli del telefono. «Starà dormendo, è presto!», la giustifica Fiorello, ma Antonella, pochi secondi dopo richiama il suo amico con una videochiamata e lo showman non si è fatto sfuggire l'occasione di mettere in imbarazzo la presentatrice di "È sempre mezzogiorno".

Andiamo a scoprire che cosa le ha detto e come ha risposto Antonella Clerici.

Fiorello, la chiamata a sorpresa ad Antonella Clerici

Fiorello ha voluto fare uno scherzo alla sua collega di lunga data Antonella Clerici e chiamarla durante la diretta di Viva Rai2.

«Antonella ma stavi dormendo! Non ci credo!», ha esordito Fiorello che non si aspettava di essere richiamato. Il conduttore era molto sorpreso dalla naturalezza con cui Antonella si facesse vedere in diretta senza trucco, ancora in pigiama.

La battuta che imbarazza

Antonella Clerici è sempre stata apprezzata dai suoi fan per la sua naturalezza e spontaneità, anche nel mostrarsi senza trucco e con i ricci biondi arruffati.

Fiorello non ha perso occasione e ha cercato di mettere in imbarazzo la sua collega:«Ma io intravedo una spallina Antonella, ma che pigiama indossi?». La risposta della Clerici è arrivata poco dopo: «Ho la mia vestaglia. Io vado a letto sexy, mica col pigiamone!», scatenando le risate e il divertimento da parte del conduttore e dei ballerini presenti nel glass di Viva Rai2.

Antonella e Fiorello hanno ricordato l'appuntamento con The Voice Kids per questa sera e la conduttrice ha chiuso la chiamata per poter tornare un altro po' nel suo letto dove stava dormendo prima che Fiorello la svegliasse.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 09:35

