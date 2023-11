Antonella Clerici e l'albero di Natale: l'idea a sorpresa del compagno Vittorio, il tenero video su Instagram

Una bellissima sorpresa per Antonella Clerici, che torna a casa e ritrova il sorriso e l'entusiasmo: merito del compagno Vittorio Garrone, che aspetta il suo ritorno e la filma mentre entra in casa.

La sorpresa speciale di Vittorio è l'albero di Natale: Antonella entra in casa e urla per la felicità, corre verso l'abete illuminato e addobbato e mostra tutto il suo entusiasmo. Davvero una sorpresa speciale: il Natale si avvicina, magari è un po' presto per gli addobbi, ma la sua felicità non ha prezzo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA