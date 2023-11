Filippo Turetta, Antonella Clerici e la sua rabbia: «Quel “bravo ragazzo” merita tutto il male possibile»

di Marta Giusti

Sulla morte di Giulia Cecchettin e su Filippo Turetta, c'è chi non usa giri di parole. Come Antonella Clerici, che su Twitter scrive: «Il pensiero di questa notte va a Giulia, alla disperazione del papà, al coraggio della sorella Elena, alla mamma che x fortuna non vivra' questo immenso dolore. E "quel bravo ragazzo" merita tutto il male possibile. Senza pieta' senza se ne' ma». Molti sono con lei, come Federica: «Antonella sagge parole, straziante!Assurdo in una società solo fittizia di quota rosa,lo squadrismo esiste più di prima.Lunedì affienerò nel biennio della scuola di Parabiago dove sono supplente,ahimè,per parlare e riflettere su atrocità come questa! Ciao Giulia non dimentichiamo».

La conduttrice Rai non è l'unica che ha espresso giudizi forti su questa vicenda. Simona Ventura, sempre su Twitter, ha scritto: «Cara Giulia scusa se non siamo riusciti a proteggerti, scusa se succede ogni volta e ogni volta piangiamo, ma poi non riusciamo a salvare le tante vittime come te. Ogni volta ci interroghiamo come questo sia possibile e cosa possiamo fare di più. Le risposte però cadono nel vuoto. Stringo forte fortissimo la tua famiglia».

