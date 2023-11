Aurora Ramazzotti, la promessa per Giulia Cecchettin: «Crescere un figlio maschio mi terrorizza, farò del mio meglio per te»

di Redazione web

A poche ore dalla notizia della morte di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni sequestrata e uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, sono migliaia i messaggi rivolti alla giovane di Vigonono sui social. Tra questi, anche quello di Aurora Ramazzotti. La mamma 26enne di Cesare, in particolare, ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram una riflessione sull'importanza di educare i figli maschi e sulla responsabilità che sente pesare sul suo capo. Vediamo cosa ha scritto la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti, il messaggio per Giulia Cecchettin

«Crescere un figlio maschio in questo mondo è un compito che mi terrorizza. Ho paura di non essere in grado di allontanarlo dalle infide norme di questa società malata che ancora è cieca davanti all'evidenza. Davanti alla morte. Ho paura di girare lo sguardo quando mi si presentano i segnali accecata anche io dall'abitudine. Ho paura». In conclusione, il messaggio per la Cecchettin: «Giulia il mio cuore piange per te e per la tua famiglia. Farò del mio meglio, te lo prometto».

