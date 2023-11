Giulia Cecchettin e Francesca Romeo, Luciana Littizzetto le ricorda a Tu Si Que Vales: «Ci sono uomini che considerano le donne come una proprietà»

di Redazione web

Sabato 18 novembre in onda la finale di Tu Si Que Vales. I 16 finalisti si contendono il premio di 100 mila euro in gettoni d'oro. All'inizio della puntata, Luciana Littizzetto ha voluto ricordare la morte di Giulia Cecchettin, 22enne, uccisa da svariate coltellate che l'hanno colpita alla testa e al collo e Francesca Romeo, 67 anni, dottoressa di guardia medica uccisa in un agguato. Dopo il suo discorso è scattato l'applauso del pubblico. Ecco cosa ha detto.

Le parole commosse di Luciana Littizzetto

«Volevo dare un bacio alla famiglia di Giulia (Cecchettin, ndr.) e alla sorella. E volevo anche ricordare che, qualche ora prima, è stata uccisa anche un'altra donna, una dottoressa di 67 anni», Francesca Romeo di Santa Cristina in Aspromonte, nel Reggino. «Quattro giorni fa, è morta Patrizia, strangolata.

Un messaggio importante, un pensiero per tutte le donne, ma anche per tutti gli uomini! pic.twitter.com/hkSIqDmxTl — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 18, 2023

