Giulia Cecchettin, da Barbara D'Urso a Simona Ventura: la commozione e la rabbia dei vip per la morte della giovane. Ecco cosa hanno detto

La morte di Giulia Cecchettin ha lasciato l'Italia sconvolta. Tutti hanno sperato fino all'ultimo in un finale diverso, ma purtroppo non è andata così: il corpo della ragazza è stato trovato senza vita nel lago di Barcis, a Pordenone. Immediate le reazioni: c'è rabbia, dolore, perplessità e la volontà di far sì che una tragedia del genere non si ripeta. Molti personaggi noti hanno commentato la morte della 22enne. L'ennesimo femminicidio.