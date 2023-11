Giulia Cecchettin, Mara Venier commossa a Domenica In: «È stata la figlia, la nipote di tutta Italia»

di Redazione web

Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In ricordando Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa brutalmente dall'ex fidanzato Filippo Turetta che ha, poi, gettato il corpo in un dirupo nei pressi del Lago di Barcis in Friuli Venezia-Giulia. La conduttrice ha letto il post commovente che il papà di Giulia, Gino Cecchettin ha pubblicato sui propri canali social.

Il ricordo di Giulia Cecchettin

Mara Venier, molto commossa, già durante il collegamento con il Tg1 aveva fatto sapere che avrebbe dedicato la prima parte di Domenica In al ricordo di Giulia Cecchettin. La conduttrice veneta ha detto: «Noi questa prima parte vogliamo dedicarla a Giulia. Questa mattina, il papà di Giulia ha scritto: l'amore vero non umilia, non delude e non calpesta, non tradisce, l'amore vero non urla, non picchia e non uccide».

Mara Venier ha, poi, aggiunto: «Io credo che Giulia sia stata la figlia, la nipote di tutta Italia che è scioccata».

Filippo Turetta arrestato in Germania: in auto con le luci spente, aveva finito soldi e benzina. «Tra 48 ore in Italia»

Le parole degli esperti

Mara Venier ha, quindi, mostrato un video che ricostruisce gli spostamenti di Filippo Turetta che questa mattina è stato ritrovato in Germania.

