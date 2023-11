Filippo Turetta arrestato in Germania, era ancora in auto. Cosa succede ora

La fuga di Filippo Turetta è finita: il 22enne ex fidanzato accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin è stato arrestato in Germania secondo quanto apprende l’Adnkronos. Di lui si erano perse le tracce domenica scorsa, quando la sua auto era stata intercettata in Austria. Per Turetta era stato spiccato un mandato d'arresto europeo. L'avvocato della famiglia Turetta, Emanuele Compagno, ne ha avuto conferma poco fa ed ha informato i genitori. Il presunto killer era ancora a bordo dell'auto, la Fiat Grande Punto ricercata da una settimana in tutto il Nord Italia e all'estero, e si trovava nel Sud della Germania.