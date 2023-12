Un mese senza Giulia Cecchettin, la sorella Elena pubblica la foto con un messaggio: «Mi manchi»

Una foto in bianco e nero e tanto dolore. Da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la ventiduenne uccisa lo scorso 18 novembre dall'ex fidanzato Filippo Turetta, nelle ultime ore sono arrivate le poche frasi per ricordare la sorella Giulia. Era l'11 novembre quando Giulia uscì per trascorrere una serata con Filippo, poi la doppia aggressione armato di coltello, la fuga e l'abbandono del corpo senza vita a più di 100 chilometri da casa a Vigonovo.

