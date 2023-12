Gino Cecchettin a Che tempo che fa: «Perdere moglie e figlia mi ha cambiato. Contro il patriarcato usiamo parole diverse»

Gino Cecchettin è stato tra gli ospiti della puntata di questa settimana di Che tempo che fa, di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Francesco Paolantoni.

Il papà di Giulia, la 22enne uccisa in Veneto un mese fa e la cui vicenda ha sconvolto l'Italia intera, è stato intervistato da Fazio a pochi giorni dal funerale della figlia, che si è tenuto lo scorso 5 dicembre a Padova davanti a una folla di migliaia di persone. Per l'omicidio si trova in carcere l'ex fidanzato Filippo Turetta, reo confesso, arrestato in Germania dopo una lunga fuga.