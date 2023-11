Federica Pellegrini da Antonella Clerici: «Lo sport è una scuola di vita, ti abitua al fallimento»

di Redazione web

Federica Pellegrini oggi, martedì 21 novembre, è stata ospite nel programma di Antonella Clerici, "È Sempre Mezzogiorno". L'ex nuotatrice, che sta per diventare mamma, alcuni giorni fa, ha condiviso su Instagram una dedica per la sua bambina e su cosa si augura per lei e per il suo futuro. Il messaggio è un pensiero che Federica ha voluto condividere dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin da parte di Filippo Turetta che non si voleva rassegnare al fatto di essere stato lasciato. Secondo la Divina, proprio lo sport insegna che, nella vita, si deve accettare anche il fallimento e farsene una ragione in modo sano.

Federica Pellegrini ospite di Antonella Clerici

Federica Pellegrini, durante la sua chiacchierata con Antonella Clerici, ha parlato anche dello sport come un mezzo importantissimo che può essere anche una lezione di vita importante. La conduttrice le ha detto: «Tu dici che il vero sport è anche arrivare secondi, terzi o quarti... ecco, mai come oggi è importante questo messaggio. Parli anche del concetto di sconfitta che i ragazzi, tante volte, non hanno presente». Quindi, Federica Pellegrini ha risposto dicendo: «Sì, diciamo che l'obiettivo finale è sempre quello di primeggiare o vincere ma credo fermamente che lo sport sia proprio una scuola di vita, proprio perché ti abitua anche al fallimento, al fatto di poter fallire. Non lo vuoi ma può capitare ma da quei fallimenti si trae sempre più forza e sempre più insegnamento».

Federica Pellegrini, presto mamma

Federica Pellegrini sta vivendo un periodo molto emozionante della sua vita, a breve, infatti, diventerà mamma della sua prima bambina, anche se, lei e Matteo Giunta non hanno ancora reso noto il nome della piccola che nascerà.

