Federica Pellegrini, la dolce dedica alla nonna per i 90 anni: «Auguri futura bis». Poi la voglia da gravidanza

Federica Pellegrini, in questo momento della sua vita, si sta concentrando molto sulla famiglia e si sta godendo l'affetto dei suoi cari. In questi giorni, la Divina e il marito Matteo Giunta sono in montagna dove stanno trascorrendo qualche giorno di relax con i loro amici a quattro zampe. Nonostante, siano lontani da casa, Federica non ha certo dimenticato il compleanno della sua nonna ed ecco, quindi, che le ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram.

Il post Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha postato una nuova foto sul proprio profilo Instagram: la sua nonna che compie 90 anni e che stringe in mano due mazzi di rose rosa. L'ex nuotatrice ha scritto: «90 e INCREDIBILE!! La forza delle nonne….future bis... Nonna Arrivo domenica a pranzo... prepara le Mozzarelleeeeeeeee!». Poi, la Divina ha anche pubblicato il biglietto di auguri che lei e la famiglia le hanno scritto e che recita così: «Che questo compleanno sia indimenticabile! Ti vogliamo bene! Auguri mamma, auguri nonna e futura bisnonna!».

Il post è piaciuto tantissimo ai fan di Federica che le hanno fatto i complimenti per la forma smagliante della nonna: «Farei la firma per arrivare così a 90 anni», «Una bellissima signora» oppure «Le donne in questa famiglia sono tutte un portento!».

Federica in montagna

Federica Pellegrini, intanto, si sta divertendo ma anche rilassando, in montagna, insieme al suo Matteo Giunta. La Divina, proprio nei giorni scorsi, ha pubblicato una tenera foto in cui mostra il suo pancione sempre più grande e anche la sua guardia del corpo: la cagnolina Bianca.

