Federica Pellegrini incinta, le gambe gonfie in gravidanza: «Qualcuno mi capirà»

Federica Pellegrini, tra qualche mese, diventerà mamma della sua prima bambina che nascerà tra qualche mese e che aspetta con ansia insieme al marito Matteo Giunta. L'ex nuotatrice è molto riservata sulla sua gravidanza e sui social non posta molti contenuti riguardanti il pancino che cresce. A volte, però, come è successo nelle sue ultime storie, anche la Divina si lascia andare a qualche storia da mamma e spera che qualche sua follower la possa capire.

La storia Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini pubblica spesso storie sul proprio profilo Instagram per tenere aggiornati i suoi follower su ciò che fa. In questo periodo, è impegnata con la sua Accademia di nuoto che ha come obiettivo quello di formare giovani nuotatrici. Quindi, la Divina ha un bel da fare e, nel frattempo, si sta anche preparando a diventare mamma e, alle volte, "i fastidi" tipici della gravidanza si fanno sentire, come le gambe gonfie. Ad esempio, in una delle ultime storie che ha postato su Instagram, Federica Pellegrini si trova in auto, presumibilmente nei sedili posteriori e fotografa le sue gambe sollevate in aria. A corredo della foto, scrive: «Qualcuna mi capirà», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate e una donna incinta.

Federica Pellegrini e i social

Federica Pellegrini è molto attiva sui propri profili social, specie su Instagram dove conta quasi due milioni di follower. L'ultimo post che ha pubblicato, la ritrae insieme al marito Matteo Giunta a un matrimonio di alcuni amici. La Divina indossava un vestito lungo color porpora e scarpe con il tacco color oro.

