Federica Pellegrini, pancione e Matteo Giunta: «Ti amo». Poi, spunta la "guardia del corpo"

Federica Pellegrini diventerà mamma tra qualche mese e, intanto, si gode il suo bel pancione insieme al marito Matteo Giunta. La Divina, che si trova in montagna, ha pubblicato alcune tenere foto sul proprio profilo Instagram in cui dedica un dolce pensiero al compagno e, poi, anche alla sua cagnolina che, inconsapevolmente, si mette davanti all'obiettivo dello smartphone che sta scattando. Federica ha anche mostrato ai follower il suo costume per Halloween che è piaciuto moltissimo. Ma andiamo con ordine.

Federica Pellegrini e il pancione che cresce

Il pancione di Federica Pellegrini cresce sempre di più: la sua bambina diventa sempre più grande e, tra qualche tempo, conoscerà mamma e papà. I fan dell'ex nuotatrice continuano a scriverle sui social che la gravidanza le dona molto e, infatti, lei è raggiante, come mostrano le ultime foto pubblicate. Federica e Matteo sono in posa davanti all'obiettivo, sorridenti, lei vestita di nero e lui sui toni del grigio. La Divina, a corredo delle immagini di famiglia, ha scritto: «Ti amo» e, poi, ha aggiunto: «E Bianca, guardia del corpo». Effettivamente, una delle sue bulldog francesi si mette seduta proprio davanti all'obiettivo e, infatti, nell'immagine si vedono Federica, Matteo e la cagnolina di spalle e sull'attenti. Inoltre, la Divina ha fatto innamorare i suoi follower del suo costume di Halloween.

Il costume di Halloween di Federica

Federica Pellegrini non si è risparmiata per Halloween. La Divina e il marito Matteo Giunta stanno trascorrendo qualche giorno in montagna dove ha già nevicato. Quindi, l'ex nuotatrice ha deciso di replicare il film "Cappuccetto rosso sangue" ed eccola con un mantello rosso e un vestitino sexy in mezzo al manto nevoso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 14:39

