Federica Pellegrini e la skincare... natalizia: «Buongiorno e buone feste»

Federica Pellegrini, da pochi giorni, ha presentato la sua nuova linea di prodotti per la skincare. L'ex nuotatrice ha annunciato a sorpresa questo nuovo progetto lavorativo, a detta di molti, un po' lontano da ciò che ha sempre fatto nella vita. La campionessa, però, ama le sfide e in particolar modo se sono più difficili, quindi, eccola in altri panni rispetto a quelli sempre indossati. Nelle sue ultime storie Instagram, Federica ha mostrato ai suoi follower la sua skincare mattutina con... qualche accessorio natalizio.

La storia Instagram di Federica Pellegrini

«Buongiorno ragazzi, come sempre in ritardo, vi volevo portare con me nel mio bagno per mostrarvi la mia skincare utilizzando i prodotti della mia linea beauty», inizia così la storia Instagram di Federica Pellegrini che è in bagno e si prepara per la giornata. Poi, nonostante a Natale manchino ancora 81 giorni, ecco che la Divina indossa un cerchietto con un albero di natale da una parte e Babbo Natale dall'altra e, a corredo della storia, scrive: «Buone feste e buon Natale».

Questo è un periodo intenso di emozioni per Federica Pellegrini che tra qualche mese diventerà mamma della sua prima bambina e ha appena presentato la sua linea di skincare.

Federica Pellegrini e la maternità

Federica Pellegrini è molto riservata riguardo alla sua vita privata ma, durante l'intervista a Verissimo, ha svelato alcuni nuovi particolari, ad esempio, sul parto: «Mi sono informata sul parto in acqua, è una cosa che mi piacerebbe. È un ambiente che conosco bene, conosco soprattutto bene il modo in cui il mio corpo ci si adatta».

