Federica Pellegrini, Matteo Giunta non vede l'ora di diventare papà: «Momento bellissimo, la bambina nascerà tra Natale e Capodanno»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno per diventare genitori della loro prima bambina che non vedono di conoscere e che, a breve, stringeranno tra le loro braccia. In questo momento, la coppia si trova in montagna dove ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax insieme agli amici a quattro zampe. La Divina ha pubblicato qualche dolce scatto su Instagram e il pancione è sempre più grande. In una recente intervista, Matteo ha dichiarato di essere molto emozionato per la cicogna in arrivo.

L'intervista di Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno vivendo un momento davvero felice delle loro vite. In una recente intervista rilasciata a Chi, il futuro papà ha detto: «È un momento bellissimo, non potevo e non posso chiedere altro. L'arrivo della piccola sposterà di molto gli equilibri all'interno della nostra famiglia, dovremo bilanciare tutto di nuovo, ma penso che anche quella sarà una parte importante e piacevole della nostra crescita. Se per indole non sono molto geloso e non sono molto possessivo, credo che questa cosa potrà cambiarmi molto, potrei essere molto geloso della bambina. Per il resto sarà tutta una scoperta. È ovvio che me la sono immaginata, ma so anche che diventare genitori è un'esperienza magnifica e magnificamente difficile: voglio vivermela il più serenamente possibile e cercando di fare meno previsioni ed errori possibili. Poi qualcuno lo faremo, ma fa parte di questo gioco bellissimo».

La gravidanza di Federica Pellegrini

