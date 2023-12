Ilary Blasi e Bastian Muller non si nascondono più: sui social le foto della cena a lume di candela sulla neve. Convivenza vicina?

di Dajana Mrruku

Ilary Blasi ha trascorso il weekend di festa sulla neve, insieme alla figlia Chanel Totti, accompagnata dal fidanzato Cristian Babalus. Con loro anche Bastian Muller, il compagno della conduttrice che la accompagna in (quasi) ogni avventura in giro per il mondo. Dal Brasile alla Turchia, la coppia appare sempre più solida e innamorata, a un anno dall'inizio della loro storia d'amore.

Ilary Blasi e la vacanza di lusso nella spa, i momenti di relax con la figlia Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus

La cena romantica a St. Moritz

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno da poco festeggiato il loro primo anniversario.

L'ultima fuga è sulla neve, in compagnia di Chanel e del fidanzato Cristian. Ilary e Bastian si sono concessi una romantica cena soli, a lume di candela e poi, una passeggiata tra le vie illuminate a Saint Moritz da luci di Natale.

Dopo questi viaggi e queste fughe romantiche, il bel Bastian Muller deciderà di trasferirsi in pianta stabile a Roma?

