Ilary Blasi e la vacanza di lusso nella spa, i momenti di relax con la figlia Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus

Ilary Blasi è volata in Svizzera per trascorrere i giorni di vacanza e il ponte dell'Immacolata. La showgirl, dopo il successo di "Unica", ha rilasciato un'intervista alla sua amica Silvia Toffanin a Verissimo, per poi scegliere la neve come molti suoi colleghi dello spettacolo.

L'ex Lady Totti ha portato con sé anche la figlia Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus, per un weekend indimenticabile tra il bianco della neve e il rosso del Natale.

Ilary Blasi, Anna Foglietta la stronca: «C’è un limite e “Unica” è andato oltre»

La spa rilassante

Ilary Blasi ha condiviso alcuni momenti rilassanti del suo soggiorno a St. Moritz, in Svizzera, con i suoi follower su Instagram, dalla camera extra lusso, alla spa dell'albergo.

Nel pomeriggio, la showgirl ha deciso di godersi la sauna dell'hotel e disintossicarsi dalle vibrazioni negative e dalle critiche che ha ricevuto dopo le sue dichiarazioni sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

