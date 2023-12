Ilary Blasi, Anna Foglietta la stronca: «C’è un limite e “Unica” è andato oltre»

di Dajana Mrruku

Il documentario di Ilary Blasi, Unica, torna a far parlare della showgirl, nonostante siano passati diversi giorni dalla data di uscita. Impossibile non commentare le due regine della televisione che hanno affrontato un momento così delicato come la scoperta del tradimento da parte del loro compagno di vita. Belen e Ilary sono tornate cariche, dopo un periodo di lungo silenzio (sia social, più o meno, che televisivo) per dire la loro verità. Entrambe con unac amicetta bianca, Ilary sceglie Netflix, Belen sceglie la zia Mara.

L'opinione sulle due donne di successo viene chiesta anche ad Anna Foglietta che non sembra avere un giudizio positivo sulla scelta dell'ex Signora Totti, in particolare.

Andiamo a leggere che cosa ha detto.

Anna contro il documentario di Ilary Blasi

Anna Foglietta ha parlato a lungo dell'importanza della famiglia e del tradimento, viste le ultime dichiarazioni di Belen a Domenica In e il documentario di Ilary Blasi sull'infedeltà di Francesco Totti.

«Allora io penso che il tradimento sia una delle cose più dolorose da scoprire ma anche da fare.

Anna Foglietta, mamma obiettiva

«Nasco priva di qualsiasi istinto materno», aveva dichiarato durante uno dei suoi spettacoli teatrali qualche anno fa e quella frase la liberò.

«I miei figli? Li amo come essere umano e come genitore però in senso obiettivo. Se mio figlio fa qualcosa che non amo, che non mi piace, non cerco mai di proteggerlo. Credo fermamente che il genitore sia anche un ruolo politico. Noi mettiamo al mondo dei figli non solo per amarli, ma soprattutto per formarli e per dare loro il meglio di noi, affinché a loro volta possano dare al mondo il meglio di loro stessi. Quando sento alcuni genitori dire “non me ne ero accorto, non pensavo” credo che sia impossibile, questo accade quando viviamo un po' nella costruzione del mito dei nostri figli, e quello non è amore. Anche io dico ai miei bambini “amore mio, ti amo”, ma è un amore diverso da quello che provo per mio marito, quello per mio marito è un amore scelto, frutto di un amore costruito e nato da un'unione. L’amore per i figli, invece, è anche senso di grande responsabilità», ha detto Anna Foglietta durante la sua intervista a Vanity Fair.

