Ilary Blasi, l'intervista a Verissimo di Silvia Toffanin: «La sua verità». Poi, la fuga a Londra

«A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato», ma sarà lei a decidere quando si sarà detto abbastanza.

Ilary Blasi sta per tornare in televisione dopo le dichiarazioni sconvolgenti fatte nel documentario di Netflix, "Unica", un racconto dettagliato sul suo matrimonio (e fine con annessi tradimenti) con Francesco Totti. Le confessini della conduttrice dell'Isola dei Famosi hanno fatto parlare per giorni e in molti l'hanno criticata perché «i panni sporchi si lavano in casa», mentre i social l'hanno incoronata "Regina di Roma".

In attesa della messa in onda della sua nuova intervista televisiva, la prima dall'uscita di "Unica", la showgirl ha preferito prendere il volo e non essere in Italia, uno stratagemma che ha usato anche il suo ex marito Totti.

Il Capitano della Roma, infatti, si trovava all'estero quando il documentario dell'ex moglie è stato reso disponibile dalla piattaforma Netflix.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua "fuga".