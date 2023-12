Maria De Filippi compie 62 anni, gli auguri di Fiorello nel primo compleanno senza Maurizio Costanzo

di Dajana Mrruku

Maria De Filippi compie 62 anni. La regina del sabato sera, con Tu Si Que Vales, e conduttrice di punta di Mediaset festeggia oggi, 5 dicembre, il suo compleanno. Quest'anno si tratta di una giornata particolare rispetto al passato. Si tratta, infatti, del primo compleanno senza Maurizio Costanzo, marito e compagno di vita, venuto a mancare a febbraio 2023.

Maria, tuttavia, è circondata dall'amore della sua famiglia e dei suoi collaboratori che non le faranno mancare l'affetto e renderanno questa giornata, anche se un po' difficile, molto piacevole.

Andiamo a scoprire come aveva festeggiato lo scorso anno la conduttrice, in attesa di scoprire cosa avrà organizzato per i suoi 62 anni.

Fiorello, i primi auguri

Il primo a fare gli auguri a "Queen Mary", come viene soprannominata sui social, è stato proprio Fiorello che, durante la diretta a Viva Rai2 l'ha videochiamata per cantarle «Tanti auguri» e definire alcuni dettagli su un possibile accordo tra loro due durante la settimana di Sanremo.

I «figli di Maria», ovvero gli artisti e i personaggi famosi nati sotto i suoi riflettori non mancano mai di farle gli auguri, social e in privato.

Il compleanno di Maria De Filippi

Lo scorso anno, Maria De Filippi aveva trascorso il giorno del suo compleanno a lavoro, tra gli studi televisivi e le regie dei programmi che segue, da Amici a Uomini e Donne, passando per Tu Si Que Vales. Nel frattempo, negli studi Elios è stato un via vai di postini che hanno consegnato mazzi di fiori per la conduttrice, da parte di amici e colleghi.

D'altronde, Maria De Filippi ha portato avanti una carriera di successo, fatta di duro lavoro e tanto impegno, i suoi colleghi (anche i conduttori delle reti concorrenti), le hanno sempre riconosciuto una professionalità fuori dal comune.

Come festeggerà quest'anno? Una cosa è certa, sicuramente lo farà nella riservatezza della sua famiglia, con il figlio Gabriele.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 10:46

