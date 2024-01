Viva Rai2, Fiorello chiama in diretta Giorgia e Emanuel Lo, lei: «Sto studiando per Sanremo». E scatta il rimprovero

di Dajana Mrruku

Fiorello non risparmia proprio nessuno e a Viva Rai2 l'imprevedibilità è il filo rosso che collega tutte le puntate dello show mattutino condotto insieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Se ieri è toccato ad Alessia Marcuzzi, essere chiamata in diretta, oggi, 30 gennaio, è stato il turno di Giorgia che si è mostrata struccata, felicissima e molto impegnata nello studio per Sanremo. Il compagno di una vita, Emanuel Lo non è passato inosservato da dietro le telecamere e lo showman non se lo è fatto proprio sfuggire.

La chiamata in diretta

«Stavo studiando e nel frattempo vi stavo guardando!» ha esordito così Giorgia mentre rispondeva alla videochiamata in diretta a sorpresa del suo amico Fiorello.

«Siete una coppia stupenda», ha detto Fiorello mentre guardava i due che ridevano e scherzavano in vista del grande impegno di Giorgia: la co conduzione della seconda serata di Sanremo, per cui si è detta emozionatissima!

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA