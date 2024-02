John Travolta non firma la liberatoria per il Ballo del qua qua: «Non lo rivedremo mai più in tv»

John Travolta che balla la "Qua qua dance": sicuramente uno dei momenti più discussi della seconda puntata del Festival di Sanremo. Per chi se lo fosse perso, non resta che andare a spulciare nei video pubblicati sui social, perché l'esibizione, con l'ospite internazionale che balla insieme a Fiorello e Amadeus, non verrà mai più trasmessa in tv. Il motivo? Lo stesso John Travolta non ha firmato la liberatoria per l'utilizzo di quelle immagini, poiché non sapeva che sarebbe stato coinvolto nel siparietto giudicato da più parti imbarazzante: «Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia», ha detto lo stesso Fiorello.

Ad annunciarlo in diretta, Eleonora Daniele a Storie Italiane.