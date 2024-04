Amadeus, Lucio Presta: «Non mi ha pagato e sul caso Travolta sapeva dell'accordo. Per la moglie ha preteso un'esclusiva»

Lucio Presta ha rilasciato un'intervista a Il Giornale in cui ha svelato alcuni dettagli sulla sua rottura professionale e personale con Amadeus. Presta ha descritto il loro primo Festival di Sanremo come un capolavoro di collaborazione, sottolineando che Amadeus "non sapeva neanche da dove cominciare a scrivere un regolamento".

Tuttavia, ha rivelato che le cose hanno cominciato ad incrinarsi quando Amadeus ha iniziato a rifiutare tutte le proposte degli artisti per il quinto Festival di Sanremo. Nel mezzo è finito anche il format di Arena Suzuki, per il quale Amadeus avrebbe chiesto il 100% dei diritti e il pagamento della direzione artistica.





La reazione di Amadeus alle critiche di Lucio Presta: la foto col figlio e quella dedica molto particolare

Il commento su Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus

Presta ha anche menzionato un retroscena riguardante la moglie del conduttore, Giovanna Civitillo, sostenendo che Amadeus, in collaborazione con il direttore del Day-time Rai, avrebbe organizzato un corner speciale per gli inviati Rai e nessuno di loro sarebbe potuto entrare all'Ariston, ad eccezione di sua moglie.

Photo credits: Kikapress music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA