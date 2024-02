John Travolta e la pubblicità occulta alle scarpe, Codacons all'attacco: esposto a Agcom e Antitrust. L'azienda: «È testimonial dal 2023»

Non c'è pace per la partecipazione di John Travolta come superospite della seconda puntata di Sanremo. Accanto alle polemiche per l'imbarazzante siparietto in cui l'attore è stato coinvolto da Amadeus e Fiorello, in cui ha ballato il "Ballo del qua qua", ci sono anche quelle legate alla presunta sponsorizzazione delle scarpe indossate per l'occasione. È proprio su questo che il Codacons presenta oggi un esposto ad Agcom e Antitrust affinché aprano una formale indagine sul caso.