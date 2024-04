John Travolta, la dedica al figlio Jett morto per un attacco epilettico: «Non passa giorno in cui tu non sia con me» L'attore hollywoodiano ha condiviso su Instagram un dolce scatto in occasione del compleanno del compianto figlio







di Redazione web John Travolta è uno degli attori di Hollywood più apprezzati di sempre. Il suo Danny Zucco in Grease o Tony Manero ne La febbre del sabato sera hanno fatto impazzire i fan di tutto il mondo. La vita dell'attore, però, nonostante sia stata ricca di successo e riconoscimenti è stata anche colpita da gravi lutti. Il primo grandissimo dolore, John lo ha vissuto nel lontano 2009 quando il figlio Jett morì a causa di una crisi epilettica mentre erano in vacanza Bahamas. Poi, l'attore, nel 2020 perse l'amata moglie Kelly Preston che non riuscì a sconfiggere il tumore al seno contro cui lottava. Travolta, in occasione del compleanno di Jett, gli ha dedicato un dolce post Instagram. Il post Instagram di John Travolta Jett Travolta avrebbe compiuto 32 anni e il suo sorriso e la sua voglia di vivere rimarranno per sempre impressi nella mente e nel cuore di papà John Travolta. La storia di Jett Travolta Jett Travolta era il primogenito di John Travolta e di Kelly Preston. La sua giovane vita (morì all'età di 16 anni) fu interrotta bruscamente da un attacco epilettico (soffriva da sempre di questo tipo di disturbo) che lo fece cadere e sbattere la testa sulla vasca da bagno. La botta fu fatale. Jett era stato ricoverato in ospedale anche all'età di 15 mesi a causa della malattia di Kawasaki (un'infiammazione dei vasi sanguigni generalizzata) e soffriva anche di autismo. Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 09:39

