Sanremo, Russell Crowe deride John Travolta all'Ariston. Il gesto delle papere con le mani e il labiale: «Ma che ca***»

di Redazione web

Russell Crowe è stato uno dei super ospiti della terza serata del Festival di Sanremo. L'attore hollywoodiano è stato molto affabile, divertente e gentile sul palco dell'Ariston e, con i racconti delle sue origini, ha fatto sorridere il pubblico a teatro e i telespettatori a casa. La star di Hollywood, prima di rispondere alle domande di Amadeus, si è esibito in un pezzo rock intitolato "Let the light shine" e, in qualità di frontman dei The Gentlemen Barbers (la band con cui sarà in tour in Italia) ha messo in mostra le sue doti da cantante. Ma a proposito di attori, Russell ha lanciato non solo una freccia, ma anche arco e faretra, al collega John Travolta.

RUSSELL CROWE CHE PERCULA JOHN TRAVOLTA IN DIRETTA MONDIALE E AMADEUS CHE SI PISCIA ADDOSSO E GLI BATTE IL CINQUE NOI VIVIAMO IN UNA SIMULAZIONE #Sanremo2024 pic.twitter.com/zq41bICH2c — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 8, 2024

La frecciatina di Russell Crowe a John Travolta

Una delle domande che Amadeus aveva preparato per la sua intervista a Russell Crowe, riguardava le sue origini italiane. Quindi, Teresa Mannino gli dice «Sì, perché effettivamente il tuo cognome non ricorda nulla di italiano».

Il fatto che Russell Crowe, con la sua frecciatina, abbia fatto intendere che il comportamento di Travolta sia stato un po' esagerato, è piaciuto molto anche sui social.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 00:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA