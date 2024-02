Sanremo, Loredana Bertè fa incursione in sala stampa: «Voglio vincere per andare all'Eurovision e rompere le scatole al mio ex»

di Redazione web

Loredana Bertè è una delle protagoniste indiscusse di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante è in gara con il brano "Pazza", che racconta la rivincita di una donna che, per molto tempo, si è sentita "stramba" agli occhi degli uomini ma che, ora, si ama così com'è. Loredana, insomma, non si è mai fatta mettere i piedi in testa da nessuno e ha sempre detto chiaro e tondo ciò che pensava. Ecco perché ha fatto irruzione in sala stampa dove ha spiegato il motivo per cui vorrebbe vincere il Festival. La cantante è stata applaudita da tutti i giornalisti presenti.

Loredana Bertè sogna di vincere #Sanremo2024 per andare a #Eurovision (e sparlare anche del suo ex marito svedese) #escita pic.twitter.com/77BkN6oIuJ — Ruben Trasatti (@darkap89) February 8, 2024

Loredana Bertè in sala stampa

Loredana Bertè, oltre a piacere molto al pubblico, sembra anche essere tra gli artisti preferiti della sala stampa che, qualche ora fa, è andata a salutare. La cantante, con un bel sorriso stampato sul volto, ha detto: «Io vorrei vincere Sanremo e andare all'Eurovision! E sapete perché? Perché si tiene a Stoccolma, così il mio ex marito (l'ex tennista Björn Rune Borg, ndr) si arrabbierà che gli vado a rompere le scatole e così anche la stampa svedese». Infine, Loredana ha aggiunto: «Così mi prendo una bella rivincita!».

