Sanremo 2024, le pagelle dei look: da Teresa Mannino a Clara e Ghali, i voti agli outfit dei protagonisti

Il Festival di Sanremo 2024 è già arrivato alla sua terza serata: questa sera, giovedì 8 febbraio, sul palco dell'Ariston, si esibiranno i 15 cantanti che non hanno performato ieri e saranno presentati dai colleghi che "si riposeranno". Come tutti gli anni, i riflettori non saranno puntati solo sulla musica e sulle esibizioni dei vari artisti, ma anche sui loro outfit. I look che, nelle scorse serate, sono piaciuti di più al pubblico, sono stati quelli indossati da Annalisa, sempre sexy e chic, da Mahmood, mai banale e da Clara, che ha stupito con i suoi abiti luminosi e scintillanti. Chi vincerà la gara di stile di questa terza (attesissima) serata? E se come diceva l'attore statunitense Victor Mature «Si può parlare del niente a lungo se sai farlo con grazia», ecco che gli outfit dei cantanti in gara potrebbero attirare l'attenzione del pubblico più della canzone (come è successo con gli orsetti sulla giacca e sui pantaloni di Dargen D'Amico).