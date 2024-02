Sanremo, il preserbacino di Marco Mengoni in vendita online per 100 euro: «Se l'ha baciato lui, lo compro»

Marco Mengoni è stato uno dei protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo. Il cantante, che ha vinto la gara lo scorso anno con il brano "Due Vite", è stato accanto ad Amadeus e ha vestito i panni di co-conduttore per una sera. L'artista è piaciuto molto al pubblico a teatro e ai telespettatori a casa che si sono davvero divertiti con le sue gag. Una, in particolare, ha attirato l'attenzione di tutti, ovvero, il siparietto sui meme dei Festival passati. Dato che, come tutti ricorderanno, lo scorso anno il bacio tra Fedez e Rosa Chemical ha scatenato le polemiche più assolute, Mengoni ha pensato di portare in scena il "Preserbacino"... che sarebbe già in vendita sui social.