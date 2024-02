Marco Mengoni in Rai? Le voci sulle proposte dopo il successo come co-conduttore a Sanremo

di Alessia Di Fiore

Marco Mengoni sbarca in Rai? La prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo si era aperta con Amadeus affiancato da Marco Mengoni che quest'anno ha debutatto per la prima volta nella sua carriera come co-conduttore.

Mengoni e l'offerta della Rai?

Il cantante ha riscosso un enorme successo grazie alle sue performance musicali e ai simpatici sketch che lo hanno visto come protagonista al fianco del presenatore. Numerosi hanno infatti sostenuto che l'artista fosse totalmente a suo agio in quel ruolo e che la sua performance sia stata spigliata e incisiva e per tale ragione il pubblico ha richiesto a gran voce un "one man show" di Mengoni.

Stando alle ultime indiscrezioni diffuse dal settimanale Oggi, pare infatti che la Rai abbia offerto a Marco Mengoni diverse proposte televisive che l'artista starebbe prendendo in considerazione.

In casa Rai addirittura si ipotizza anche una possibile collaborazione con Mahmood, il cantante di Tuta Gold non molto tempo fa ha infatti affermato: «Con Marco non ho ancora fatto niente, ma chissà? Vediamo cosa succede e cosa ci riserverà il futuro».

Una collaborazione tra i due risulterebbe essere più verosimile che mai, non ci sono ancora conferme in merito ma si attendono aggiornamenti.

