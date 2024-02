Chiara Ferragni e la separazione, Fedez a Pomeriggio 5: «Ho delle priorità nella mia vita...». Le prime frasi dopo la rottura

Fedez e Chiara Ferragni sono sotto i riflettori per una presunta (e secondo alcuni, già avvenuta) separazione. Il matrimonio da sogno dei Ferragnez sarebbe finito. I due coniugi che per anni sono stati adorati e idolatrati da milioni di fan, ora sembrano nel bel mezzo della loro crisi matrimoniale più grossa, tanto che, stando ad alcune voci, lui se ne sarebbe già andato dall'attico milanese a CityLife. Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque ha ringraziato il rapper per avere rilasciato alcune dichiarazioni in merito al periodo delicato e ha, poi, spiegato che il padre Franco era stato avvistato a casa di Chiara, dove si è fermato qualche minuto, salvo poi uscire con i nipotini Leone e Vittoria.